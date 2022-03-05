16:10 05.03.2022 (обновлено: 16:37 05.03.2022)
В Старобельске освободили офицера ЛНР, пробывшего в плену 143 дня
В Старобельске освободили представителя ЛНР в СЦКК Косяка, пробывшего в плену 143 дня
Народная милиция Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Пробывший в плену более 140 дней офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрей Косяк освобожден из СИЗО Старобельска после перехода города под контроль луганских военных, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Андрей был 143 дня в плену. Освобожден с помощью наших войск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко добавил, что освободить офицера "удалось только сегодня, освободив территорию, на которой его держали украинские силовики". Со своей стороны, Косяк отметил, что "не ждал, что такое возможно". "Спасибо армии России, спасибо армии ЛНР за мое освобождение!" - добавил он.
В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у частично подконтрольного Киеву города Золотое. В Киеве утверждали, что задержали офицера ЛНР, поскольку он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР эту информацию опровергали.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.