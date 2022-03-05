https://ria.ru/20220305/plennyy-1776765775.html

В Старобельске освободили офицера ЛНР, пробывшего в плену 143 дня

В Старобельске освободили офицера ЛНР, пробывшего в плену 143 дня - РИА Новости, 05.03.2022

В Старобельске освободили офицера ЛНР, пробывшего в плену 143 дня

Пробывший в плену более 140 дней офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрей Косяк... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:10

2022-03-05T16:10

2022-03-05T16:37

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Пробывший в плену более 140 дней офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрей Косяк освобожден из СИЗО Старобельска после перехода города под контроль луганских военных, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Андрей был 143 дня в плену. Освобожден с помощью наших войск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко добавил, что освободить офицера "удалось только сегодня, освободив территорию, на которой его держали украинские силовики". Со своей стороны, Косяк отметил, что "не ждал, что такое возможно". "Спасибо армии России, спасибо армии ЛНР за мое освобождение!" - добавил он.В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у частично подконтрольного Киеву города Золотое. В Киеве утверждали, что задержали офицера ЛНР, поскольку он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР эту информацию опровергали.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220302/plen-1775982129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, сцкк, украина, россия, ситуация в днр и лнр