Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html
PayPal приостановила работу в России
PayPal приостановила работу в России - РИА Новости, 05.03.2022
PayPal приостановила работу в России
Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:15
2022-03-05T12:40
экономика
технологии
paypal
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101362/88/1013628877_0:477:4603:3066_1920x0_80_0_0_7b76fc44304db9d36989a03b055c1a3c.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters."В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — сказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html
https://ria.ru/20220305/booking-1776625753.html
донецкая народная республика
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101362/88/1013628877_98:0:4186:3066_1920x0_80_0_0_ea87fa60fdbcd1699b6b4022924dcb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, paypal, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва
11:15 05.03.2022 (обновлено: 12:40 05.03.2022)
 
PayPal приостановила работу в России

Платежная система PayPal приостановила работу в России из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Paul SakumaПлатежная система PayPal
Платежная система PayPal - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Платежная система PayPal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters.
"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — сказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.
Мужчина возле витрины ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 08:00
"Точно справимся": что обещают банки в условиях санкций
PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 00:07Туризм
Booking приостановил деятельность в России
 
ЭкономикаТехнологииPayPalДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала