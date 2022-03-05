11:15 05.03.2022 (обновлено: 12:40 05.03.2022)
PayPal приостановила работу в России
Платежная система PayPal приостановила работу в России из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Paul SakumaПлатежная система PayPal
© AP Photo / Paul Sakuma
Платежная система PayPal
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters.
"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — сказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.
PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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