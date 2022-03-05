https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html

PayPal приостановила работу в России

PayPal приостановила работу в России - РИА Новости, 05.03.2022

PayPal приостановила работу в России

Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:15

2022-03-05T11:15

2022-03-05T12:40

экономика

технологии

paypal

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

сша

москва

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление своих услуг в России из-за ситуации на Украине, сообщил Reuters."В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — сказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, технологии, paypal, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва