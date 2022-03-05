https://ria.ru/20220305/plany-1776709331.html
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:05
2022-03-05T13:05
2022-03-05T13:12
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", - сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента на праздничные выходные.
https://ria.ru/20220305/soveschaniya-1776707463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика
13:05 05.03.2022 (обновлено: 13:12 05.03.2022)
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
Песков: праздничные дни для Путина будут рабочими
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", - сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента на праздничные выходные.