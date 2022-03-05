https://ria.ru/20220305/plany-1776709331.html

В Кремле рассказали о планах Путина на выходные

В Кремле рассказали о планах Путина на выходные - РИА Новости, 05.03.2022

В Кремле рассказали о планах Путина на выходные

Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:05

2022-03-05T13:05

2022-03-05T13:12

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", - сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента на праздничные выходные.

https://ria.ru/20220305/soveschaniya-1776707463.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика