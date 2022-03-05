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В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные
Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:05
2022-03-05T13:12
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", - сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента на праздничные выходные.
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владимир путин, политика
13:05 05.03.2022 (обновлено: 13:12 05.03.2022)
 
В Кремле рассказали о планах Путина на выходные

Песков: праздничные дни для Путина будут рабочими

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Праздничные дни для президента РФ Владимира Путина будут рабочими - сейчас не до выходных, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока мероприятий нет, но планы исключительно рабочие. Там есть и телефонные переговоры... Рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", - сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента на праздничные выходные.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:01
Путин проведет совещания по экономике на следующей неделе
 
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