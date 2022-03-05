https://ria.ru/20220305/pikety-1776856738.html

Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол

Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2022

Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол

Посольство Украины в Мехико стоит за организацией пикетов у российских представительств, многим участникам пикетов платят в украинском посольстве, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:06

2022-03-05T23:06

2022-03-05T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

северодонецк

вооруженные силы рф

мексика

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Посольство Украины в Мехико стоит за организацией пикетов у российских представительств, многим участникам пикетов платят в украинском посольстве, заявил журналистам посол РФ в Мексике Виктор Коронелли."По нашей информации, многим участникам пикетов платят в посольстве Украины. Оно стоит за этими протестами и, к сожалению, распространяет информацию о расположении официальных российских представительств в мексиканской столице", - сказал российский дипломат.Посольство уведомило об этих фактах местные власти, которые обеспечивают безопасность российских учреждений."Мы наблюдаем пикеты возле нашего посольства в поддержку киевского режима, который продолжает обстрел мирного населения в Донбассе. Полагаем, что людей обманывают - им не предоставляют достоверную информацию о ситуации", - сказал посол РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html

донецкая народная республика

россия

северодонецк

мексика

украина

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, северодонецк, вооруженные силы рф, мексика, украина, виктор коронелли