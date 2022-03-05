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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/pikety-1776856738.html
Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол
Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2022
Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол
Посольство Украины в Мехико стоит за организацией пикетов у российских представительств, многим участникам пикетов платят в украинском посольстве, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T23:06
2022-03-05T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
северодонецк
вооруженные силы рф
мексика
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Посольство Украины в Мехико стоит за организацией пикетов у российских представительств, многим участникам пикетов платят в украинском посольстве, заявил журналистам посол РФ в Мексике Виктор Коронелли."По нашей информации, многим участникам пикетов платят в посольстве Украины. Оно стоит за этими протестами и, к сожалению, распространяет информацию о расположении официальных российских представительств в мексиканской столице", - сказал российский дипломат.Посольство уведомило об этих фактах местные власти, которые обеспечивают безопасность российских учреждений."Мы наблюдаем пикеты возле нашего посольства в поддержку киевского режима, который продолжает обстрел мирного населения в Донбассе. Полагаем, что людей обманывают - им не предоставляют достоверную информацию о ситуации", - сказал посол РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html
донецкая народная республика
россия
северодонецк
мексика
украина
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, северодонецк, вооруженные силы рф, мексика, украина, виктор коронелли
23:06 05.03.2022
 
Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико, заявил посол

Посол России Коронелли: Украина платит участникам антироссийских пикетов в Мехико

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Посольство Украины в Мехико стоит за организацией пикетов у российских представительств, многим участникам пикетов платят в украинском посольстве, заявил журналистам посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.
"По нашей информации, многим участникам пикетов платят в посольстве Украины. Оно стоит за этими протестами и, к сожалению, распространяет информацию о расположении официальных российских представительств в мексиканской столице", - сказал российский дипломат.
Посольство уведомило об этих фактах местные власти, которые обеспечивают безопасность российских учреждений.
"Мы наблюдаем пикеты возле нашего посольства в поддержку киевского режима, который продолжает обстрел мирного населения в Донбассе. Полагаем, что людей обманывают - им не предоставляют достоверную информацию о ситуации", - сказал посол РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияСеверодонецкВооруженные силы РФМексикаУкраинаВиктор Коронелли
 
 
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