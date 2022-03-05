13:11 05.03.2022 (обновлено: 13:44 05.03.2022)
Место уходящих из России компаний могут занять другие, заявил Песков
Песков об уходящих из России компаниях: в будущем их место могут занять другие
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Место уходящих из России компаний в будущем могут занять другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
"Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия делать для себя какие-то выводы в отношении иностранных компаний, которые приостановили свою работу в РФ или вообще ушли, с точки зрения их возвращения через какое-то время.