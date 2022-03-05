https://ria.ru/20220305/peregovory-1776845388.html

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили специальную военную операцию России по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-05T21:09

2022-03-05T21:09

2022-03-06T00:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

израиль

владимир путин

нафтали беннет

украина

донбасс

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили специальную военную операцию России по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля."Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета", — говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в канцелярии израильского премьера, после встречи с Путиным он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беннет также вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, владимир путин, нафтали беннет, украина, донбасс