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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776845388.html
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили специальную военную операцию России по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-05T21:09
2022-03-06T00:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
израиль
владимир путин
нафтали беннет
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили специальную военную операцию России по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля."Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета", — говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в канцелярии израильского премьера, после встречи с Путиным он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беннет также вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
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россия, израиль, владимир путин, нафтали беннет, украина, донбасс
21:09 05.03.2022 (обновлено: 00:36 06.03.2022)
 
Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Президент России Путин и премьер Израиля Беннет обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили специальную военную операцию России по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
"Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета", — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в канцелярии израильского премьера, после встречи с Путиным он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Беннет также вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:58
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияИзраильВладимир ПутинНафтали БеннетУкраинаДонбасс
 
 
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