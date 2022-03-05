https://ria.ru/20220305/peregovory-1776844325.html

Член делегации Украины назвал место проведения третьего раунда переговоров

Член делегации Украины назвал место проведения третьего раунда переговоров - РИА Новости, 05.03.2022

Член делегации Украины назвал место проведения третьего раунда переговоров

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия уточнил, что очередной раунд переговоров делегаций РФ и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:03

2022-03-05T21:03

2022-03-05T21:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

давид арахамия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия уточнил, что очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины, запланированный на понедельник, состоится на польско-белорусской границе, сообщает в субботу издание "Страна.ua".Ранее Арахамия заявил, что третий раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 7 марта ."Давид Арахамия в комментарии "Стране" уточнил, что переговоры украинской и российской делегаций в понедельник, 7 марта, состоятся там же - на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении издания "Страна.ua".Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776815499.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, давид арахамия, россия, вооруженные силы рф, украина