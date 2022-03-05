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Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины
В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:53
2022-03-05T20:49
россия
украина
израиль
нафтали беннет
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.В среду Путин поговорил с Беннетом по телефону - изложил ему позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
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россия, украина, израиль, нафтали беннет, владимир путин
19:53 05.03.2022 (обновлено: 20:49 05.03.2022)
 
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины

В Кремле проходят переговоры Путина и Беннета, они обсуждают ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.
В среду Путин поговорил с Беннетом по телефону - изложил ему позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров
 
РоссияУкраинаИзраильНафтали БеннетВладимир Путин
 
 
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