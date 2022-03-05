https://ria.ru/20220305/peregovory-1776840455.html

Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины

Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины

В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:53

2022-03-05T19:53

2022-03-05T20:49

россия

украина

израиль

нафтали беннет

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.В среду Путин поговорил с Беннетом по телефону - изложил ему позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html

россия

украина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, израиль, нафтали беннет, владимир путин