https://ria.ru/20220305/peregovory-1776840455.html
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины
В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:53
2022-03-05T19:53
2022-03-05T20:49
россия
украина
израиль
нафтали беннет
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В настоящее время в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.В среду Путин поговорил с Беннетом по телефону - изложил ему позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, израиль, нафтали беннет, владимир путин
19:53 05.03.2022 (обновлено: 20:49 05.03.2022)
Путин и премьер Израиля обсуждают в Кремле ситуацию вокруг Украины
В Кремле проходят переговоры Путина и Беннета, они обсуждают ситуацию вокруг Украины