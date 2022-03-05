Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776821332.html
СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта
СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта
Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться 7 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента Украины. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:11
2022-03-05T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776332662_0:307:3093:2047_1920x0_80_0_0_f9624e3118f5b1810cbabe068861bf64.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться 7 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента Украины."Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта. По крайней мере, такое предложение сделал офис президента Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно изданию, в Киеве "ждут реакции россиян".Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html
россия
киев
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776332662_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_0dbe92b89ee2c362d9ad3e915d91db19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
19:11 05.03.2022 (обновлено: 19:12 05.03.2022)
 
СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта

Страна.ua: третий раунд переговоров делегаций России и Украины может состоятся 7 марта

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться 7 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента Украины.
"Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта. По крайней мере, такое предложение сделал офис президента Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно изданию, в Киеве "ждут реакции россиян".
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала