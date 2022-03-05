https://ria.ru/20220305/peregovory-1776821332.html

СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта

СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: третий раунд переговоров России и Украины может состоятся 7 марта

Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться 7 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента Украины. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:11

2022-03-05T19:11

2022-03-05T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины может состояться 7 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на офис президента Украины."Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта. По крайней мере, такое предложение сделал офис президента Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно изданию, в Киеве "ждут реакции россиян".Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

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киев

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина