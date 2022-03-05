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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776793176.html
В офисе Зеленского анонсировали третий раунд переговоров в ближайшие дни
В офисе Зеленского анонсировали третий раунд переговоров в ближайшие дни - РИА Новости, 05.03.2022
В офисе Зеленского анонсировали третий раунд переговоров в ближайшие дни
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией состоится "в ближайшие... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:23
2022-03-05T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией состоится "в ближайшие день-два", изменения в составе украинской делегации не планируются, сообщает издание "Страна.ua"."В ближайший день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса", - приводит издание "Страна.ua" ответ Подоляка на вопрос, когда состоится третий раунд переговоров. "Он (Подоляк - ред.) уточнил, что изменений в составе украинской делегации не планируется", - говорится в сообщении издания.В субботу украинское издание "Страна.ua" опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, изображен погибший член первой делегации Украины на переговорах с РФ Денис Киреев. Как сообщалось, источники в силовых структурах подтверждают убийство Киреева в Киеве.В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии, 3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр
17:23 05.03.2022 (обновлено: 17:41 05.03.2022)
 
В офисе Зеленского анонсировали третий раунд переговоров в ближайшие дни

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: переговоры пройдут в ближайшие день-два

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией состоится "в ближайшие день-два", изменения в составе украинской делегации не планируются, сообщает издание "Страна.ua".
"В ближайший день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса", - приводит издание "Страна.ua" ответ Подоляка на вопрос, когда состоится третий раунд переговоров. "Он (Подоляк - ред.) уточнил, что изменений в составе украинской делегации не планируется", - говорится в сообщении издания.
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
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В субботу украинское издание "Страна.ua" опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, изображен погибший член первой делегации Украины на переговорах с РФ Денис Киреев. Как сообщалось, источники в силовых структурах подтверждают убийство Киреева в Киеве.
В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии, 3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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