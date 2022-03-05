https://ria.ru/20220305/peregovory-1776729514.html

Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров

Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2022

Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров

Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:20

2022-03-05T14:20

2022-03-05T14:35

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр