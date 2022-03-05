https://ria.ru/20220305/peregovory-1776729514.html
Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров
Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2022
Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров
Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:20
2022-03-05T14:20
2022-03-05T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:20 05.03.2022 (обновлено: 14:35 05.03.2022)
Москва ожидает ответа от Киева по новому раунду переговоров, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия пока не получала сроков нового раунда переговоров с Украиной
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам.
"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.