https://ria.ru/20220305/osuzhdenie-1776631555.html

Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе

Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе - РИА Новости, 05.03.2022

Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе

Запрет на работу российских СМИ Sputnik и RT в Евросоюзе не имеет смысла и нарушает свободу информации, рассказали РИА Новости жители столицы Венесуэлы. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:39

2022-03-05T01:39

2022-03-05T01:39

евросоюз

россия

в мире

венесуэла

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КАРАКАС, 5 мар – РИА Новости. Запрет на работу российских СМИ Sputnik и RT в Евросоюзе не имеет смысла и нарушает свободу информации, рассказали РИА Новости жители столицы Венесуэлы.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Журналисты из этих СМИ также стали мишенью в социальных сетях - личные аккаунты некоторых сотрудников, граждан соответствующих стран, были помечены в Twitter ярлыком "СМИ, аффилированные с российским правительством"."Эта мера не имеет смысла. Я думаю, что люди имеют право выбирать, какие СМИ им читать, а какие нет, как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах, и Венесуэле, я никогда не считал правильным блокировать какие-либо средства массовой информации, каким бы линиям они ни следовали", — сказал 36-летний инженер Фернандо Лима.Жители Каракаса в этой связи также выразили свою озабоченность по поводу "cверхвласти" в исполнении социальных сетей.Еще двое собеседников высказались против цензуры в широком смысле, посчитав важным, чтобы правительства прекратили попытки контролировать информацию, которую потребляют люди."Здесь, в Венесуэле, мы немного это испытали. Иногда я сталкиваюсь с блокировкой международных СМИ, с телеэкранов пропал CNN, и я думаю, что правительствам пора прекратить подвергать людей цензуре, это неуважение к гражданину", — сказала 45-летняя специалистка в области искусств Розмари Гарсес.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/zapret-1776597134.html

https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776613649.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евросоюз, россия, в мире, венесуэла