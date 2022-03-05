Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе
Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ Sputnik и RT в Европе
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КАРАКАС, 5 мар – РИА Новости. Запрет на работу российских СМИ Sputnik и RT в Евросоюзе не имеет смысла и нарушает свободу информации, рассказали РИА Новости жители столицы Венесуэлы.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Журналисты из этих СМИ также стали мишенью в социальных сетях - личные аккаунты некоторых сотрудников, граждан соответствующих стран, были помечены в Twitter ярлыком "СМИ, аффилированные с российским правительством".
"Эта мера не имеет смысла. Я думаю, что люди имеют право выбирать, какие СМИ им читать, а какие нет, как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах, и Венесуэле, я никогда не считал правильным блокировать какие-либо средства массовой информации, каким бы линиям они ни следовали", — сказал 36-летний инженер Фернандо Лима.
Жители Каракаса в этой связи также выразили свою озабоченность по поводу "cверхвласти" в исполнении социальных сетей.
"В последние годы мы увидели, что эти социальные сети очень опасны, я думаю, что они отсекают канал и изолируют тех, кого хотят, выглядя безобидными. Я считаю, что ни цензура, ни навешивание ярлыков на журналистов неправильны. Хотя я не поддерживаю войну, я также не поддерживаю и цензуру", — считает 32-летний специалист в области социальных медиа.
Еще двое собеседников высказались против цензуры в широком смысле, посчитав важным, чтобы правительства прекратили попытки контролировать информацию, которую потребляют люди.
"Здесь, в Венесуэле, мы немного это испытали. Иногда я сталкиваюсь с блокировкой международных СМИ, с телеэкранов пропал CNN, и я думаю, что правительствам пора прекратить подвергать людей цензуре, это неуважение к гражданину", — сказала 45-летняя специалистка в области искусств Розмари Гарсес.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.