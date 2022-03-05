https://ria.ru/20220305/operatsiya-1776631870.html

Песков назвал цель спецоперации на Украине

Песков назвал цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Песков назвал цель спецоперации на Украине

Цель российской спецоперации по демилитаризации Украины заключается не в разделе этой страны на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности, заявил РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:47

2022-03-05T01:47

2022-03-05T07:32

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цель российской спецоперации по демилитаризации Украины заключается не в разделе этой страны на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия не стремится разделить Украину. Как отметил Песков, Москва ждет третьего раунда переговоров с украинской стороной и надеется, что Киев прислушается к ее опасениям, что необходимо для прекращения военной операции.В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по гуманитарным коридорам для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали договоренности по гуманитарным вопросам очень важными.Говоря о пожаре, который произошел на территории Запорожской АЭС, Песков заявил, что он стал результатом "провокации со стороны нацистов". Он подтвердил, что уровень радиации на станции находится в норме.Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на пятницу на территории, прилегающей к Запорожской АЭС, "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы, которая открыла огонь из здания учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли его, сообщили в Минобороны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/peregovory-1776369538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина