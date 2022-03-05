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Песков назвал цель спецоперации на Украине
Песков назвал цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Песков назвал цель спецоперации на Украине
Цель российской спецоперации по демилитаризации Украины заключается не в разделе этой страны на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности, заявил РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:47
2022-03-05T07:32
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цель российской спецоперации по демилитаризации Украины заключается не в разделе этой страны на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия не стремится разделить Украину. Как отметил Песков, Москва ждет третьего раунда переговоров с украинской стороной и надеется, что Киев прислушается к ее опасениям, что необходимо для прекращения военной операции.В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по гуманитарным коридорам для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали договоренности по гуманитарным вопросам очень важными.Говоря о пожаре, который произошел на территории Запорожской АЭС, Песков заявил, что он стал результатом "провокации со стороны нацистов". Он подтвердил, что уровень радиации на станции находится в норме.Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на пятницу на территории, прилегающей к Запорожской АЭС, "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы, которая открыла огонь из здания учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли его, сообщили в Минобороны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/peregovory-1776369538.html
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в мире, россия, украина
01:47 05.03.2022 (обновлено: 07:32 05.03.2022)
 
Песков назвал цель спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не стремится разделить Украину на части

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на границе Крыма с Украиной
Военнослужащий на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цель российской спецоперации по демилитаризации Украины заключается не в разделе этой страны на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы хотим добиться своих целей, первая из которых – демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины",- сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он добавил, что Россия не стремится разделить Украину. Как отметил Песков, Москва ждет третьего раунда переговоров с украинской стороной и надеется, что Киев прислушается к ее опасениям, что необходимо для прекращения военной операции.
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по гуманитарным коридорам для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали договоренности по гуманитарным вопросам очень важными.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов после завершения российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Слуцкий заявил о необходимости ратификации ряда договоренностей с Украиной
Говоря о пожаре, который произошел на территории Запорожской АЭС, Песков заявил, что он стал результатом "провокации со стороны нацистов". Он подтвердил, что уровень радиации на станции находится в норме.
Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на пятницу на территории, прилегающей к Запорожской АЭС, "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы, которая открыла огонь из здания учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли его, сообщили в Минобороны.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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