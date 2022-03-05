https://ria.ru/20220305/oon-1776725183.html

Член СПЧ Брод осудил бездействие ООН в ситуации с Украиной с 2014 года

Член СПЧ Брод осудил бездействие ООН в ситуации с Украиной с 2014 года - РИА Новости, 05.03.2022

Член СПЧ Брод осудил бездействие ООН в ситуации с Украиной с 2014 года

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод поставил под сомнение объективную и беспристрастную работу комиссии, созданной СПЧ ООН, так как... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:03

2022-03-05T14:03

2022-03-05T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

женева (город)

украина

донбасс

оон

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод поставил под сомнение объективную и беспристрастную работу комиссии, созданной СПЧ ООН, так как сам Совет в течение 8 лет не предпринял попытки остановить войну на Украине и защитить мирных жителей.Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине"В течение восьми лет СПЧ ООН не сыграл никакой роли в прекращении войны на юго-востоке Украины, не выступал в защиту прав мирных жителей. У меня нет уверенности в объективности и беспристрастности создаваемой международной комиссии по расследованию. Чтобы понять происходящее, комиссия должна начать изучать ситуацию с 2013 года, когда стали складываться предпосылки госпереворота", - сказал Брод РИА Новости.По его словам, в 2014 году он выступал на площадке СПЧ ООН о действиях радикальных украинских сил в отношении мирных жителей, представители Совета показали свою "ангажированность"."Начиная с 2014 года вместе с российскими общественниками и экспертами я дважды выступал на площадке СПЧ ООН в Женеве с информацией об агрессивных действиях украинских войск, радикалов в отношении мирных жителей Донбасса. Демонстрировали фото, видеодокументы, свидетельства очевидцев об обстрелах, пытках, признаках гуманитарной катастрофы. У нас создалось впечатление, что представители ООН слушали вполуха, были настроены агрессивно антироссийски, задавали провокационные вопросы. Одним словом, ООН в очередной раз продемонстрировала свою политическую ангажированность", - рассказал Брод.По его словам, для объективной оценки необходимо изучить целый комплекс мер на законодательном и практическом уровне."Нужно дать оценку целому комплексу мер на законодательном и практическом уровне, когда нелегитимные киевские власти объявили войну с собственным народом и как в течение восьми лет нарушались все мыслимые права мирного населения Украины. Только тогда пазлы сложатся в единую картину преступлений режима", - подчеркнул Брод.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/trevoga-1776636640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/ukraina-1776636078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, женева (город), украина, донбасс, оон