https://ria.ru/20220305/ogranicheniya-1776781575.html

Россиянам ограничили переводы за рубеж

"Ъ": Центробанк ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам - РИА Новости, 05.03.2022

Россиянам ограничили переводы за рубеж

Банк России установил новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж на фоне "повышенной волатильности" рынка. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:44

2022-03-05T16:44

2022-03-05T16:44

экономика

fitch ratings

россия

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Банк России установил новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж на фоне "повышенной волатильности" рынка. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева.Как уточняет СМИ, теперь переводить родственникам можно не больше пяти тысяч долларов в месяц. Речь идет о супругах, родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах. Также ограничение коснется усыновителей и усыновленных. Получение письма "Коммерсанту" подтвердили двое банкиров."Это вынужденная мера",— объяснил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, ее цель — препятствование оттоку валюты из страны во избежание дополнительного давления на курс рубля.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776765224.html

https://ria.ru/20220301/moshenniki-1775842991.html

россия

донецкая народная республика

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, fitch ratings, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва