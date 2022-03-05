ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ четыре раза обстреляли территорию республики за три часа
Разрушенный жилой дом в ДНР
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с 19.30 до 22.40 Донецк (поселок шахты "Трудовской"), Докучаевск, Спартак и Александровка были обстреляны четыре раза 37 гранатами и минами, в том числе из 120-миллиметровых минометов.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.