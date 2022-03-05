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ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа

ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа

Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:25

2022-03-05T23:25

2022-03-05T23:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

киев

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с 19.30 до 22.40 Донецк (поселок шахты "Трудовской"), Докучаевск, Спартак и Александровка были обстреляны четыре раза 37 гранатами и минами, в том числе из 120-миллиметровых минометов.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, киев, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, донецкая народная республика