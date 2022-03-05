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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrely-1776857772.html
ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа
ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа
Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T23:25
2022-03-05T23:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
киев
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с 19.30 до 22.40 Донецк (поселок шахты "Трудовской"), Докучаевск, Спартак и Александровка были обстреляны четыре раза 37 гранатами и минами, в том числе из 120-миллиметровых минометов.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html
киев
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, киев, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, донецкая народная республика
23:25 05.03.2022
 
ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР за последние три часа

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ четыре раза обстреляли территорию республики за три часа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в ДНР
Разрушенный жилой дом в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в ДНР
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских военных зафиксированы за три часа, выпущено 37 гранат и мин, в том числе из запрещенных 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с 19.30 до 22.40 Донецк (поселок шахты "Трудовской"), Докучаевск, Спартак и Александровка были обстреляны четыре раза 37 гранатами и минами, в том числе из 120-миллиметровых минометов.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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