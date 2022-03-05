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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrely-1776852318.html
В ДНР заявили, что из-за обстрелов ВСУ погибли 26 мирных жителей за 17 дней
В ДНР заявили, что из-за обстрелов ВСУ погибли 26 мирных жителей за 17 дней - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР заявили, что из-за обстрелов ВСУ погибли 26 мирных жителей за 17 дней
Двадцать шесть мирных жителей ДНР погибли за 17 дней из-за обстрелов украинских войск, еще 121 получил ранения, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:20
2022-03-05T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей ДНР погибли за 17 дней из-за обстрелов украинских войск, еще 121 получил ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 17 дней эскалации погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получил 121 мирный житель, в том числе девять детей, за текущие сутки ранены 10 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За прошедшее время также зафиксировано 815 фактов ведения огня, из них 683 - с применением тяжелого вооружения. "Всего противником выпущено 9565 боеприпасов различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776846742.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
22:20 05.03.2022
 
В ДНР заявили, что из-за обстрелов ВСУ погибли 26 мирных жителей за 17 дней

Представительство ДНР в СЦКК: из-за обстрелов ВСУ погибли 26 мирных жителей за 17 дней

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей ДНР погибли за 17 дней из-за обстрелов украинских войск, еще 121 получил ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 17 дней эскалации погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получил 121 мирный житель, в том числе девять детей, за текущие сутки ранены 10 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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За прошедшее время также зафиксировано 815 фактов ведения огня, из них 683 - с применением тяжелого вооружения. "Всего противником выпущено 9565 боеприпасов различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град", - добавили в представительстве.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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