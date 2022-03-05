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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrely-1776826364.html
В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрелов украинских войск за сутки пострадали восемь мирных жителей республики. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:38
2022-03-05T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрелов украинских войск за сутки пострадали восемь мирных жителей республики."С начала текущих суток противник 19 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения, восемь граждан получили ранения", - говорится в заявлении.По данным ведомства, в ДНР повреждены пять жилых домов и два объекта инфраструктуры."В ходе успешных наступательных действий на Волновахском направлении подразделениями Народной милиции ДНР были обнаружены и захвачены 31 единица военной техники, в том числе 14 танков, 16 БМП и одна БРДМ", - также сообщается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776688493.html
https://ria.ru/20220305/dnr-1776714597.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
19:38 05.03.2022 (обновлено: 21:36 05.03.2022)
 
В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Народная милиция ДНР заявила, что пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрелов украинских войск за сутки пострадали восемь мирных жителей республики.
"С начала текущих суток противник 19 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения, восемь граждан получили ранения", - говорится в заявлении.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР
По данным ведомства, в ДНР повреждены пять жилых домов и два объекта инфраструктуры.
"В ходе успешных наступательных действий на Волновахском направлении подразделениями Народной милиции ДНР были обнаружены и захвачены 31 единица военной техники, в том числе 14 танков, 16 БМП и одна БРДМ", - также сообщается в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР планирует блокировать ВСУ под Горловкой и Докучаевском, заявил Басурин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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