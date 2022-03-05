https://ria.ru/20220305/obstrely-1776826364.html

В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022

В ДНР пострадали восемь мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрелов украинских войск за сутки пострадали восемь мирных жителей республики. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:38

2022-03-05T19:38

2022-03-05T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрелов украинских войск за сутки пострадали восемь мирных жителей республики."С начала текущих суток противник 19 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения, восемь граждан получили ранения", - говорится в заявлении.По данным ведомства, в ДНР повреждены пять жилых домов и два объекта инфраструктуры."В ходе успешных наступательных действий на Волновахском направлении подразделениями Народной милиции ДНР были обнаружены и захвачены 31 единица военной техники, в том числе 14 танков, 16 БМП и одна БРДМ", - также сообщается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/obstrel-1776688493.html

https://ria.ru/20220305/dnr-1776714597.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины