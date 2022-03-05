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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в республике

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в республике

Украинские войска в 9.30 обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (нижнее) и Васильевка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:24

2022-03-05T10:24

2022-03-05T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (нижнее) и Васильевка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Верхнеторецкое (верхнее) – н.п. Верхнеторецкое (нижнее): выпущено 5 мин калибром 120 мм... н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Васильевка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, в мире, украина, вооруженные силы украины