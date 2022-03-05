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Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку, в том числе применив стрелковое вооружение, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:10
2022-03-05T00:10
2022-03-05T00:18
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
днр
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку, в том числе применив стрелковое вооружение, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно представительству, обстрелы были зафиксированы в 23.10 и 23.20. По Горловке было выпущено 40 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение. По Донецку велся обстрел с применением 15 гранат из СПГ.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика, украина, днр
00:10 05.03.2022 (обновлено: 00:18 05.03.2022)
Украинские войска за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Донецк и Горловку