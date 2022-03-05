https://ria.ru/20220305/obstrel-1776858334.html

Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные

Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные - РИА Новости, 05.03.2022

Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные

Военные Украины, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по поселку Трехизбенка в Донбассе, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:28

2022-03-05T23:28

2022-03-05T23:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_310c3385eb0eaaa69558135b1444e78d.jpg

ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 5 мар - РИА Новости. Военные Украины, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по поселку Трехизбенка в Донбассе, рассказали РИА Новости местные жители."Рады, что все закончилось. Украина (военнослужащие Украины - ред.) закрыла нас (с нескольких сторон - ред.) и стреляла, а мы посредине, и нам больше всех доставалось", - рассказала местная жительница.Она сказала, что в поселке есть дети и много стариков и они до сих пор не могут отойти от шока."Еле живая осталась, попали к нам в дом. Страшно… Слава Богу, что вы пришли к нам…" - сказала пожилая женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/neonatsisty-1776774539.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины