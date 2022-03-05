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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776858334.html
Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные
Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные - РИА Новости, 05.03.2022
Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные
Военные Украины, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по поселку Трехизбенка в Донбассе, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T23:28
2022-03-05T23:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 5 мар - РИА Новости. Военные Украины, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по поселку Трехизбенка в Донбассе, рассказали РИА Новости местные жители."Рады, что все закончилось. Украина (военнослужащие Украины - ред.) закрыла нас (с нескольких сторон - ред.) и стреляла, а мы посредине, и нам больше всех доставалось", - рассказала местная жительница.Она сказала, что в поселке есть дети и много стариков и они до сих пор не могут отойти от шока."Еле живая осталась, попали к нам в дом. Страшно… Слава Богу, что вы пришли к нам…" - сказала пожилая женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/neonatsisty-1776774539.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
23:28 05.03.2022
 
Жители Трехизбенки рассказали, как их обстреливали украинские военные

Жители Трехизбенки рассказали, как их при отходе обстреливали украинские военные

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 5 мар - РИА Новости. Военные Украины, отходя при наступлении армии ЛНР, открыли огонь по поселку Трехизбенка в Донбассе, рассказали РИА Новости местные жители.
"Рады, что все закончилось. Украина (военнослужащие Украины - ред.) закрыла нас (с нескольких сторон - ред.) и стреляла, а мы посредине, и нам больше всех доставалось", - рассказала местная жительница.
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин
Она сказала, что в поселке есть дети и много стариков и они до сих пор не могут отойти от шока.
"Еле живая осталась, попали к нам в дом. Страшно… Слава Богу, что вы пришли к нам…" - сказала пожилая женщина.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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