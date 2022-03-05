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Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:23
2022-03-05T21:23
2022-03-05T21:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦККПо информации, в 19.40 – 19.55 Петровский район Донецка был обстрелян 13 снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
2022-03-05T21:23
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, петровский район, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, видео
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК
2022-03-05T21:23
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PT0M13S
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра