https://ria.ru/20220305/obstrel-1776846742.html

Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:23

2022-03-05T21:23

2022-03-05T21:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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петровский район

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦККПо информации, в 19.40 – 19.55 Петровский район Донецка был обстрелян 13 снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-05T21:23 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, петровский район, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, видео