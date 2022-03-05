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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776846742.html
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:23
2022-03-05T21:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
петровский район
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦККПо информации, в 19.40 – 19.55 Петровский район Донецка был обстрелян 13 снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
петровский район
украина
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, россия, петровский район, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, видео
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК
2022-03-05T21:23
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PT0M13S
21:23 05.03.2022
 
Украинские войска в течение 15 минут дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска в течение пятнадцати минут дважды обстреляли Донецк, в том числе запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК
По информации, в 19.40 – 19.55 Петровский район Донецка был обстрелян 13 снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияПетровский районВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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