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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776838305.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе минами калибром 120 мм - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе минами калибром 120 мм
Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе с использованием запрещенных мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:33
2022-03-05T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе с использованием запрещенных мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.По его информации, в 20.00 по Докучаевску выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/obstrely-1776826364.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
20:33 05.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе минами калибром 120 мм

Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе запрещенными минами калибром 120 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск, в том числе с использованием запрещенных мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
По его информации, в 20.00 по Докучаевску выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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