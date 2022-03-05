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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776808262.html
ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР
ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР
Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в ЛНР запрещенными крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ЛНР в РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:15
2022-03-05T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
первомайск
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в ЛНР запрещенными крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.55 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122мм (20 снарядов); 17.20 населенный пункт Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 152мм (15 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
первомайск
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в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, вооруженные силы украины, украина
18:15 05.03.2022 (обновлено: 18:25 05.03.2022)
 
ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецкому и Первомайску 35 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое в результате обстрела окно в Донбассе
Разбитое в результате обстрела окно в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое в результате обстрела окно в Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в ЛНР запрещенными крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.55 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122мм (20 снарядов); 17.20 населенный пункт ПопаснаяПервомайск: артиллерийское орудие 152мм (15 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли школу в Донецке, заявили в ДНР
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайскСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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