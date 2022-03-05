https://ria.ru/20220305/obstrel-1776808262.html

ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР

ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ выпустили по двум населенным пунктам 35 снарядов, заявили в ЛНР

Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в ЛНР запрещенными крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ЛНР в РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:15

2022-03-05T18:15

2022-03-05T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

первомайск

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в ЛНР запрещенными крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 16.55 населенный пункт Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122мм (20 снарядов); 17.20 населенный пункт Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 152мм (15 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

первомайск

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, вооруженные силы украины, украина