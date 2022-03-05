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Украинские войска выпустили по Донецку четыре мины, сообщили в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку четыре мины, сообщили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские войска выпустили по Донецку четыре мины, сообщили в ДНР

Украинские силовики в 17.20 обстреляли город Донецк, было выпущено четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:39

2022-03-05T17:39

2022-03-05T17:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

сцкк

вооруженные силы украины

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики в 17.20 обстреляли город Донецк, было выпущено четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... город Донецк (поселок ш-ты "Трудовской"): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-05T17:39 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), сцкк, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф