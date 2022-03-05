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Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска в 9.10 в субботу обстреляли Донецк, выпущено две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:55
2022-03-05T09:55
2022-03-05T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.10 в субботу обстреляли Донецк, выпущено две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечается в Telegram-канале представительства, обстрел произошел со стороны населенного пункта Пески.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
09:55 05.03.2022 (обновлено: 10:10 05.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Донецка со стороны ВСУ