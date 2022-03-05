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Медиавойны
https://ria.ru/20220305/obschestvo-1776766634.html
В России предпринимаются попытки раскачать общество, заявил Путин
В России предпринимаются попытки раскачать общество, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
В России предпринимаются попытки раскачать общество, заявил Путин
В России предпринимаются попытки "раскачать" общество, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:12
2022-03-05T16:28
владимир путин
медиавойны
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. В России предпринимаются попытки "раскачать" общество, сообщил президент РФ Владимир Путин."Да, мы видим, что, как я уже сказал, предпринимаются попытки у нас общество раскачать", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
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владимир путин, общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:12 05.03.2022 (обновлено: 16:28 05.03.2022)
 
В России предпринимаются попытки раскачать общество, заявил Путин

Президент Путин: в России предпринимаются попытки раскачать общество

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. В России предпринимаются попытки "раскачать" общество, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Да, мы видим, что, как я уже сказал, предпринимаются попытки у нас общество раскачать", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 22:04
Путин подписал закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
 
МедиавойныВладимир ПутинОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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