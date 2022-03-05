https://ria.ru/20220305/nota-1776792197.html

Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма

Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма - РИА Новости, 05.03.2022

Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:20

2022-03-05T17:20

2022-03-05T17:35

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

джейк салливан

политика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма, сообщили в МИД РФ.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня" (с намеком на президента РФ Владимира Путина), "окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Грэма, отметил, что в такие напряженные времена не всем удается сохранять здравие ума, "многие едут рассудком"."Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", - говорится в сообщении."Подчеркнуто, что речь идет именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица", - отмечается в сообщении МИД. "(Послу в РФ – ред.) Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности"."Непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220304/putin-1776450046.html

https://ria.ru/20220304/grem-1776519712.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, джейк салливан, политика