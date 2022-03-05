https://ria.ru/20220305/nota-1776792197.html
Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма
Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма - РИА Новости, 05.03.2022
Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:20
2022-03-05T17:20
2022-03-05T17:35
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
джейк салливан
политика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма, сообщили в МИД РФ.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня" (с намеком на президента РФ Владимира Путина), "окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Грэма, отметил, что в такие напряженные времена не всем удается сохранять здравие ума, "многие едут рассудком"."Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма", - говорится в сообщении."Подчеркнуто, что речь идет именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица", - отмечается в сообщении МИД. "(Послу в РФ – ред.) Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности"."Непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220304/putin-1776450046.html
https://ria.ru/20220304/grem-1776519712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, джейк салливан, политика
17:20 05.03.2022 (обновлено: 17:35 05.03.2022)
Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма
Замглавы МИД Рябков вручил послу США ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма