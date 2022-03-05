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Рабочие завода в британском Чешире отказались принимать нефть из России
Рабочие завода в британском Чешире отказались принимать нефть из России - РИА Новости, 05.03.2022
Рабочие завода в британском Чешире отказались принимать нефть из России
Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть, сообщил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:57
2022-03-05T15:57
2022-03-05T15:57
в мире
владимир путин
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ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть, сообщил Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), объединяющий 65 профсоюзов."Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Чешире сказали менеджерам, что они ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть - независимо от национальной принадлежности судна", - написал TUC в Twitter.Ранее агентство Блумберг сообщало, что трейдеры отказываются от покупок нефти из России даже при отсутствии затрагивающих энергетический сектор санкций, поскольку российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения таких мер со стороны Запада.Великобритания во вторник приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776760124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, чешир
Рабочие завода в британском Чешире отказались принимать нефть из России
Рабочие завода в британском Чешире заявили менеджерам, что не примут нефть из России
ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости. Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть, сообщил Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), объединяющий 65 профсоюзов.
"Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Чешире
сказали менеджерам, что они ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть - независимо от национальной принадлежности судна", - написал TUC в Twitter
.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что трейдеры отказываются от покупок нефти из России даже при отсутствии затрагивающих энергетический сектор санкций, поскольку российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения таких мер со стороны Запада.
Великобритания
во вторник приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России
, заходить в британские порты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.