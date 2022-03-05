https://ria.ru/20220305/neft-1776708256.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти

В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти - РИА Новости, 05.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти

Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:03

2022-03-05T13:03

2022-03-05T15:29

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Песков журналистам в субботу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/neft-1776692402.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков