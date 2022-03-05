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В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти
Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T15:29
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Песков журналистам в субботу.
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экономика, россия, дмитрий песков
13:03 05.03.2022 (обновлено: 15:29 05.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти

Песков предупредил, что запрет на покупку российской нефти может перекосить мировые рынки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Песков журналистам в субботу.
Нефть - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:13Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал слова Илона Маска о наращивании добычи нефти
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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