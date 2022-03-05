https://ria.ru/20220305/neft-1776708256.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти
Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:03
2022-03-05T15:29
экономика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Возможный запрет покупки российской нефти не может не иметь серьезных последствий, способен перекосить мировые энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Песков журналистам в субботу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/neft-1776692402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
13:03 05.03.2022 (обновлено: 15:29 05.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возможности запрета покупки российской нефти
Песков предупредил, что запрет на покупку российской нефти может перекосить мировые рынки