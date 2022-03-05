https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:52
2022-03-05T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мария захарова
россия
лондон
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве."Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных. По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776797602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, лондон, украина, санкции в отношении россии
17:52 05.03.2022 (обновлено: 18:41 05.03.2022)
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
Захарова заявила, что Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами на Украине