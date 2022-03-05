https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html

МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве

МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022

МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве

Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:52

2022-03-05T17:52

2022-03-05T18:41

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве."Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных. По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776797602.html

россия

лондон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мария захарова, россия, лондон, украина, санкции в отношении россии