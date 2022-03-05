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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве - РИА Новости, 05.03.2022
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве
Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:52
2022-03-05T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мария захарова
россия
лондон
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве."Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных. По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, мария захарова, россия, лондон, украина, санкции в отношении россии
17:52 05.03.2022 (обновлено: 18:41 05.03.2022)
 
МИД заявил, что не забудет сотрудничество Лондона с националистами в Киеве

Захарова заявила, что Москва не забудет сотрудничество Лондона с националистами на Украине

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия не забудет Лондону сотрудничества с националистами на Украине и киевским режимом, а также поставки вооружений, которые применяют против военных РФ, заявили в российском дипведомстве.
"Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных. По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:37
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМария ЗахароваРоссияЛондонУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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