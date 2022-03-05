НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, заявил глава МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба: НАТО не такая, какой украинцы ее представляли
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, позиция альянса не вызывает уважения.
"Хочу провести четкую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двухстороннем уровне помогали Украине всем, чем могут. Но сам альянс как организация по сути устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.
Он добавил, что вопрос в цене, которую украинцы платят, пока НАТО демонстрирует свою нерешительность.
"Проблема здесь не только для Украины, но и для самой НАТО, просто в альянсе этого еще не понимают. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.