https://ria.ru/20220305/nato-1776708153.html
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков
Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", - сказал он журналистам в субботу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, украина
13:03 05.03.2022 (обновлено: 13:16 05.03.2022)
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков
Песков: НАТО понимает, что не может прямо участвовать в ситуации на Украине