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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/nato-1776708153.html
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков
Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", - сказал он журналистам в субботу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html
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в мире, россия, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, украина
13:03 05.03.2022 (обновлено: 13:16 05.03.2022)
 
НАТО понимает, что не может напрямую воевать на Украине, заявил Песков

Песков: НАТО понимает, что не может прямо участвовать в ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", - сказал он журналистам в субботу.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО планировала руками Украины развязать ядерную войну, заявил Азаров
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДмитрий ПесковНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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