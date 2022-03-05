12:40 05.03.2022 (обновлено: 12:59 05.03.2022)
В Вильнюсе заявили об увеличении контингента НАТО в Литве
Минобороны Литвы: количество военных НАТО в стране выросло до трех тысяч и еще вырастет
Военнослужащие с флагом НАТО в Литве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Количество военных НАТО в Литве выросло до 3 тысяч и будет увеличиваться, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.
"Количество военных НАТО в Литве выросло до 3 тысяч, и оно постоянно увеличивается и будет увеличиваться... Могу всех успокоить, что этих сил вполне достаточно в текущей ситуации", - сказал Анушаускас на пресс-конференции. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Ранее правительство Литвы в ходе заседания договорилось выделить минобороны дополнительно 40,43 миллиона евро для размещения войск НАТО на территории страны. По словам Анушаускаса, большие проекты по строительству военных городков будут выполнены через два года.
Правительство Литвы также заявило о намерении предложить парламенту увеличить оборонные расходы в этом году. "Та сумма, о которой мы сейчас говорим в этом году, насчитывает около 250 миллионов евро", - заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните в ответ на вопрос журналистов о размерах увеличения оборонных расходов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
23 декабря 2021, 01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности