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Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО
Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО - РИА Новости, 05.03.2022
Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО
Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё договорились начать процесс укрепления сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обсудили... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:50
2022-03-05T03:50
в мире
нато
сша
финляндия
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё договорились начать процесс укрепления сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО, сообщил Белый дом."Президенты обязались начать процесс, который бы укрепил американо-финляндское сотрудничество в сфере безопасности и проводился бы в тесной координации с другими скандинавскими странами. Президенты также обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО", - сказано в пресс-релизе.В интервью телеканалу Fox Ниинистё ранее заявил, что его страна готова обсуждать вопрос о членстве в НАТО теперь, когда международная обстановка изменилась из-за событий на Украине и, судя по опросам, большинство финнов впервые поддерживает идею присоединения к альянсу.
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в мире, нато, сша, финляндия
03:50 05.03.2022
 
Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО

Президенты США Байден и Финляндии Ниинисте обсудили важность "открытых дверей" НАТО

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё договорились начать процесс укрепления сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО, сообщил Белый дом.
"Президенты обязались начать процесс, который бы укрепил американо-финляндское сотрудничество в сфере безопасности и проводился бы в тесной координации с другими скандинавскими странами. Президенты также обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО", - сказано в пресс-релизе.
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В интервью телеканалу Fox Ниинистё ранее заявил, что его страна готова обсуждать вопрос о членстве в НАТО теперь, когда международная обстановка изменилась из-за событий на Украине и, судя по опросам, большинство финнов впервые поддерживает идею присоединения к альянсу.
 
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