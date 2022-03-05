https://ria.ru/20220305/nato-1776635798.html

Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО

Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО - РИА Новости, 05.03.2022

Президенты США и Финляндии обсудили важность "открытых дверей" НАТО

Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё договорились начать процесс укрепления сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обсудили... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:50

2022-03-05T03:50

2022-03-05T03:50

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё договорились начать процесс укрепления сотрудничества двух стран в сфере безопасности и обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО, сообщил Белый дом."Президенты обязались начать процесс, который бы укрепил американо-финляндское сотрудничество в сфере безопасности и проводился бы в тесной координации с другими скандинавскими странами. Президенты также обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО", - сказано в пресс-релизе.В интервью телеканалу Fox Ниинистё ранее заявил, что его страна готова обсуждать вопрос о членстве в НАТО теперь, когда международная обстановка изменилась из-за событий на Украине и, судя по опросам, большинство финнов впервые поддерживает идею присоединения к альянсу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, сша, финляндия