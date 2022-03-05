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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков - РИА Новости, 05.03.2022
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков
Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:13
2022-03-05T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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СЕЛО СОПИНО (Донецкая область), 5 мар – РИА Новости. Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Нарколаборатория, в частности, обнаружена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, где располагались базы запрещенного в России "Правого сектора"*."Лаборатория по производству веществ под Мариуполем, здесь стояли нацисты. В соседнем освобожденном селе найдена точно такая же. Даже руками это трогать не охота: какие-то шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, здесь вот целый какой-то производственный маленький комплекс", - рассказал корреспондент.Как отметил военнослужащий ДНР, это наркотические вещества - "причина тупости, слабоумия и отваги" украинских националистов.Как сообщали РИА Новости местные жители Харькова, боевики нацбатов, находящиеся в настоящее время в городе, "производят впечатление людей в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно и экзальтированно, с бешеными глазами".Так называемые боевые наркотики, в частности, каптогон, содержащий амфетамин, крайне популярны среди террористов "Исламского государства"* (группировка ИГ, запрещена в РФ). Боевики ИГ* используют их для того, чтобы не чувствовать страха и повысить боевой дух. На территориях, подконтрольных ИГ*, в свое время было обнаружено большое число подпольных лабораторий, производивших данные препараты.* Террористическая группировка, запрещена в России
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776790974.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Нарколаборатория украинских националистов под Мариуполем, обнаруженная силами ДНР
Силы ДНР нашли под Мариуполем лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
17:13 05.03.2022 (обновлено: 18:11 05.03.2022)
 
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков

Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков для националистов

Читать ria.ru в
СЕЛО СОПИНО (Донецкая область), 5 мар – РИА Новости. Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Нарколаборатория, в частности, обнаружена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, где располагались базы запрещенного в России "Правого сектора"*.
"Лаборатория по производству веществ под Мариуполем, здесь стояли нацисты. В соседнем освобожденном селе найдена точно такая же. Даже руками это трогать не охота: какие-то шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, здесь вот целый какой-то производственный маленький комплекс", - рассказал корреспондент.
Как отметил военнослужащий ДНР, это наркотические вещества - "причина тупости, слабоумия и отваги" украинских националистов.
Как сообщали РИА Новости местные жители Харькова, боевики нацбатов, находящиеся в настоящее время в городе, "производят впечатление людей в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно и экзальтированно, с бешеными глазами".
Так называемые боевые наркотики, в частности, каптогон, содержащий амфетамин, крайне популярны среди террористов "Исламского государства"* (группировка ИГ, запрещена в РФ). Боевики ИГ* используют их для того, чтобы не чувствовать страха и повысить боевой дух. На территориях, подконтрольных ИГ*, в свое время было обнаружено большое число подпольных лабораторий, производивших данные препараты.
* Террористическая группировка, запрещена в России
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