17:13 05.03.2022 (обновлено: 18:11 05.03.2022)
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков для националистов
СЕЛО СОПИНО (Донецкая область), 5 мар – РИА Новости. Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Нарколаборатория, в частности, обнаружена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, где располагались базы запрещенного в России "Правого сектора"*.
"Лаборатория по производству веществ под Мариуполем, здесь стояли нацисты. В соседнем освобожденном селе найдена точно такая же. Даже руками это трогать не охота: какие-то шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, здесь вот целый какой-то производственный маленький комплекс", - рассказал корреспондент.
Как отметил военнослужащий ДНР, это наркотические вещества - "причина тупости, слабоумия и отваги" украинских националистов.
Как сообщали РИА Новости местные жители Харькова, боевики нацбатов, находящиеся в настоящее время в городе, "производят впечатление людей в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно и экзальтированно, с бешеными глазами".
Так называемые боевые наркотики, в частности, каптогон, содержащий амфетамин, крайне популярны среди террористов "Исламского государства"* (группировка ИГ, запрещена в РФ). Боевики ИГ* используют их для того, чтобы не чувствовать страха и повысить боевой дух. На территориях, подконтрольных ИГ*, в свое время было обнаружено большое число подпольных лабораторий, производивших данные препараты.
* Террористическая группировка, запрещена в России