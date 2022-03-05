https://ria.ru/20220305/narkotik-1776790522.html

Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков

Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков - РИА Новости, 05.03.2022

Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков

Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:13

2022-03-05T17:13

2022-03-05T18:11

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СЕЛО СОПИНО (Донецкая область), 5 мар – РИА Новости. Под Мариуполем войсками ДНР были обнаружены лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Нарколаборатория, в частности, обнаружена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, где располагались базы запрещенного в России "Правого сектора"*."Лаборатория по производству веществ под Мариуполем, здесь стояли нацисты. В соседнем освобожденном селе найдена точно такая же. Даже руками это трогать не охота: какие-то шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, здесь вот целый какой-то производственный маленький комплекс", - рассказал корреспондент.Как отметил военнослужащий ДНР, это наркотические вещества - "причина тупости, слабоумия и отваги" украинских националистов.Как сообщали РИА Новости местные жители Харькова, боевики нацбатов, находящиеся в настоящее время в городе, "производят впечатление людей в состоянии наркотического опьянения, ведут себя неадекватно и экзальтированно, с бешеными глазами".Так называемые боевые наркотики, в частности, каптогон, содержащий амфетамин, крайне популярны среди террористов "Исламского государства"* (группировка ИГ, запрещена в РФ). Боевики ИГ* используют их для того, чтобы не чувствовать страха и повысить боевой дух. На территориях, подконтрольных ИГ*, в свое время было обнаружено большое число подпольных лабораторий, производивших данные препараты.* Террористическая группировка, запрещена в России

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776790974.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нарколаборатория украинских националистов под Мариуполем, обнаруженная силами ДНР Силы ДНР нашли под Мариуполем лаборатории по производству "боевых" наркотиков для украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости 2022-03-05T17:13 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр