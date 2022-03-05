https://ria.ru/20220305/museum-1776722338.html

В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным

В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным - РИА Новости, 05.03.2022

В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным

В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:34

2022-03-05T15:34

2022-03-05T15:35

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зверев анатолий

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях."Приближается 8 марта, и нам очень хочется порадовать вас, — поэтому целый день вход в Музей будет абсолютно бесплатным!" — говорится в посте.Сейчас в музее проходит выставка "Я люблю Зверева". На ней представлено порядка 140 живописных и графических произведений Анатолия Зверева, большая часть которых ранее никогда не выставлялась. Все экспонаты — из частных коллекций. "Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых", — рассказывает куратор Полина Лобачевская. Также музей проведет бесплатные экскурсии. Посетителям, планирующим визит 8 марта, нужно заранее зарегистрироваться онлайн. Анатолий Зверев (1931— 1986) — график и художник-авангардист. Он создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.

https://ria.ru/20220129/vystavki-1770058070.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зверев анатолий, выставки