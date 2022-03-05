МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях."Приближается 8 марта, и нам очень хочется порадовать вас, — поэтому целый день вход в Музей будет абсолютно бесплатным!" — говорится в посте.Сейчас в музее проходит выставка "Я люблю Зверева". На ней представлено порядка 140 живописных и графических произведений Анатолия Зверева, большая часть которых ранее никогда не выставлялась. Все экспонаты — из частных коллекций. "Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых", — рассказывает куратор Полина Лобачевская. Также музей проведет бесплатные экскурсии. Посетителям, планирующим визит 8 марта, нужно заранее зарегистрироваться онлайн. Анатолий Зверев (1931— 1986) — график и художник-авангардист. Он создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.
Сейчас в музее проходит выставка "Я люблю Зверева". На ней представлено порядка 140 живописных и графических произведений Анатолия Зверева, большая часть которых ранее никогда не выставлялась. Все экспонаты — из частных коллекций.
"Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых", — рассказывает куратор Полина Лобачевская.
Также музей проведет бесплатные экскурсии. Посетителям, планирующим визит 8 марта, нужно заранее зарегистрироваться онлайн.
Анатолий Зверев (1931— 1986) — график и художник-авангардист. Он создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.
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