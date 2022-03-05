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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220305/museum-1776722338.html
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным - РИА Новости, 05.03.2022
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:34
2022-03-05T15:35
культура
новости культуры
зверев анатолий
выставки
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях."Приближается 8 марта, и нам очень хочется порадовать вас, — поэтому целый день вход в Музей будет абсолютно бесплатным!" — говорится в посте.Сейчас в музее проходит выставка "Я люблю Зверева". На ней представлено порядка 140 живописных и графических произведений Анатолия Зверева, большая часть которых ранее никогда не выставлялась. Все экспонаты — из частных коллекций. "Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых", — рассказывает куратор Полина Лобачевская. Также музей проведет бесплатные экскурсии. Посетителям, планирующим визит 8 марта, нужно заранее зарегистрироваться онлайн. Анатолий Зверев (1931— 1986) — график и художник-авангардист. Он создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.
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новости культуры, зверев анатолий, выставки
15:34 05.03.2022 (обновлено: 15:35 05.03.2022)
 
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным

Музей Анатолия Зверева 8 марта сделает бесплатный вход для посетителей

© Фото предоставлено пресс-службой Музея AZЭкспозиция выставки "Я люблю Зверева"
Экспозиция выставки Я люблю Зверева
© Фото предоставлено пресс-службой Музея AZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным. Об этом сообщается в его соцсетях.
"Приближается 8 марта, и нам очень хочется порадовать вас, — поэтому целый день вход в Музей будет абсолютно бесплатным!" — говорится в посте.
© Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Коллекция Сергея Александрова. Портрет Рыжовой. 1955, Анатолий Зверев

Коллекция Сергея Александрова. Портрет Рыжовой. 1955
1 из 3

Коллекция Сергея Александрова. Портрет Рыжовой. 1955, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
© Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Коллекция Сергея Александрова. Автопортрет в кепке. Середина 1950-х, Анатолий Зверев

Коллекция Сергея Александрова. Автопортрет в кепке. Середина 1950-х
2 из 3

Коллекция Сергея Александрова. Автопортрет в кепке. Середина 1950-х, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
© Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Коллекция Давида Гольдферта. Женский портрет в маске. 1966, Анатолий Зверев

Коллекция Давида Гольдферта. Женский портрет в маске. 1966
3 из 3

Коллекция Давида Гольдферта. Женский портрет в маске. 1966, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
1 из 3

Коллекция Сергея Александрова. Портрет Рыжовой. 1955, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
2 из 3

Коллекция Сергея Александрова. Автопортрет в кепке. Середина 1950-х, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
3 из 3

Коллекция Давида Гольдферта. Женский портрет в маске. 1966, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
Сейчас в музее проходит выставка "Я люблю Зверева". На ней представлено порядка 140 живописных и графических произведений Анатолия Зверева, большая часть которых ранее никогда не выставлялась. Все экспонаты — из частных коллекций.
"Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых", — рассказывает куратор Полина Лобачевская.
© Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Коллекиция Наталии Опалевой. Гитарист. 1957-1959, Анатолий Зверев

Коллекиция Наталии Опалевой. Гитарист. 1957-1959
1 из 2

Коллекиция Наталии Опалевой. Гитарист. 1957-1959, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
© Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Коллекция Игоря Маркина. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя "Невский проспект". 1954-1956, Анатолий Зверев

Коллекция Игоря Маркина. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя Невский проспект. 1954-1956
2 из 2

Коллекция Игоря Маркина. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя "Невский проспект". 1954-1956, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
1 из 2

Коллекиция Наталии Опалевой. Гитарист. 1957-1959, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
2 из 2

Коллекция Игоря Маркина. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя "Невский проспект". 1954-1956, Анатолий Зверев

© Предоставлено пресс-службой Музея AZ
Также музей проведет бесплатные экскурсии. Посетителям, планирующим визит 8 марта, нужно заранее зарегистрироваться онлайн.
Анатолий Зверев (1931— 1986) — график и художник-авангардист. Он создал более 30 тысяч произведений. Его работы находятся в собраниях коллекционеров неофициального советского искусства и музеях по всему миру.
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29 января, 07:50Культура
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