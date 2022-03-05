https://ria.ru/20220305/mummy-1776782153.html

В Португалии нашли самые древние мумии

В Португалии нашли самые древние мумии - РИА Новости, 05.03.2022

В Португалии нашли самые древние мумии

Археологи из Университета Линнеус (Швеция), Уппсальского и Лиссабонского университетов (Португалия) выяснили, что мумификация тел умерших в Европе была более... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:43

2022-03-05T19:43

2022-03-05T19:43

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Археологи из Университета Линнеус (Швеция), Уппсальского и Лиссабонского университетов (Португалия) выяснили, что мумификация тел умерших в Европе была более распространенной, чем предполагалось. К таким выводам их подтолкнуло изучение захоронений охотников-собирателей в долине Садо (Португалия). О результатах их исследования рассказывает EurekAlert! со ссылкой на публикацию в European Journal of Archaeology.До сих пор самые старые случаи преднамеренной мумификации были известны у охотников-собирателей Чинчорро, живших в прибрежном районе пустыни Атакама на севере Чили. Сохранившимся останкам этой древней культуры около семи тысяч лет. Однако большинство мумий гораздо моложе — им от нескольких сотен до четырех тысяч лет.Захоронения в долине Садо старше. Им порядка восьми тысяч лет. Примечательно, что останки были обнаружены еще в 1960-ые годы. Но только в наши дни ученые по оставшимся снимкам смогли выяснить подробности древних погребальных ритуалов. Они опирались на археотанатологию и результаты экспериментов по разложению человеческих тел.Археотанатология — метод описания и анализа останков, сочетающий наблюдения за пространственным расположением костей и знания о том, как разлается человеческое тело. Он позволяет реконструировать, как обращались с телом после смерти и как проходило погребение. Анализ показал: некоторые усопшие в долине Садо были захоронены с согнутыми до самой груди ногами. Такое расположение и натолкнуло ученых, что сначала труп высушивался и только после умершего хоронили. Дело в том, что во время разложения кости обычно разъединяются в слабых суставах. Но у некоторых останков в долине Садо сочленения сохранились. По мнению археологов, это как раз и объясняется тем, что тело было захоронено уже будучи мумифицированным. Иссушение позволяет сохранить некоторые суставные сочленения, а также сильно сгибать тело, потому что объем мягких тканей становится меньше, а диапазон движений увеличивается. Археологи предположили, что в данном случае речь идет о естественном, но управляемом процессе мумификации. Вероятно, тела долго высушивали и перетягивали, например, веревкой, чтобы они приняли определенное положение.

https://ria.ru/20220216/raskopki-1772868987.html

https://ria.ru/20220131/mumiya-1769600919.html

https://ria.ru/20211229/amenhotep-1765847313.html

португалия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, португалия, мумии