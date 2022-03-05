https://ria.ru/20220305/mummy-1776782153.html
В Португалии нашли самые древние мумии
В Португалии нашли самые древние мумии - РИА Новости, 05.03.2022
В Португалии нашли самые древние мумии
Археологи из Университета Линнеус (Швеция), Уппсальского и Лиссабонского университетов (Португалия) выяснили, что мумификация тел умерших в Европе была более... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:43
2022-03-05T19:43
2022-03-05T19:43
культура
новости культуры
археология
португалия
мумии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Археологи из Университета Линнеус (Швеция), Уппсальского и Лиссабонского университетов (Португалия) выяснили, что мумификация тел умерших в Европе была более распространенной, чем предполагалось. К таким выводам их подтолкнуло изучение захоронений охотников-собирателей в долине Садо (Португалия). О результатах их исследования рассказывает EurekAlert! со ссылкой на публикацию в European Journal of Archaeology.До сих пор самые старые случаи преднамеренной мумификации были известны у охотников-собирателей Чинчорро, живших в прибрежном районе пустыни Атакама на севере Чили. Сохранившимся останкам этой древней культуры около семи тысяч лет. Однако большинство мумий гораздо моложе — им от нескольких сотен до четырех тысяч лет.Захоронения в долине Садо старше. Им порядка восьми тысяч лет. Примечательно, что останки были обнаружены еще в 1960-ые годы. Но только в наши дни ученые по оставшимся снимкам смогли выяснить подробности древних погребальных ритуалов. Они опирались на археотанатологию и результаты экспериментов по разложению человеческих тел.Археотанатология — метод описания и анализа останков, сочетающий наблюдения за пространственным расположением костей и знания о том, как разлается человеческое тело. Он позволяет реконструировать, как обращались с телом после смерти и как проходило погребение. Анализ показал: некоторые усопшие в долине Садо были захоронены с согнутыми до самой груди ногами. Такое расположение и натолкнуло ученых, что сначала труп высушивался и только после умершего хоронили. Дело в том, что во время разложения кости обычно разъединяются в слабых суставах. Но у некоторых останков в долине Садо сочленения сохранились. По мнению археологов, это как раз и объясняется тем, что тело было захоронено уже будучи мумифицированным. Иссушение позволяет сохранить некоторые суставные сочленения, а также сильно сгибать тело, потому что объем мягких тканей становится меньше, а диапазон движений увеличивается. Археологи предположили, что в данном случае речь идет о естественном, но управляемом процессе мумификации. Вероятно, тела долго высушивали и перетягивали, например, веревкой, чтобы они приняли определенное положение.
https://ria.ru/20220216/raskopki-1772868987.html
https://ria.ru/20220131/mumiya-1769600919.html
https://ria.ru/20211229/amenhotep-1765847313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, португалия, мумии
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Археологи из Университета Линнеус (Швеция), Уппсальского и Лиссабонского университетов (Португалия) выяснили, что мумификация тел умерших в Европе была более распространенной, чем предполагалось. К таким выводам их подтолкнуло изучение захоронений охотников-собирателей в долине Садо (Португалия). О результатах их исследования рассказывает
EurekAlert! со ссылкой на публикацию в European Journal of Archaeology.
До сих пор самые старые случаи преднамеренной мумификации были известны у охотников-собирателей Чинчорро, живших в прибрежном районе пустыни Атакама на севере Чили. Сохранившимся останкам этой древней культуры около семи тысяч лет. Однако большинство мумий гораздо моложе — им от нескольких сотен до четырех тысяч лет.
Захоронения в долине Садо старше. Им порядка восьми тысяч лет.
Примечательно, что останки были обнаружены еще в 1960-ые годы. Но только в наши дни ученые по оставшимся снимкам смогли выяснить подробности древних погребальных ритуалов. Они опирались на археотанатологию и результаты экспериментов по разложению человеческих тел.
Археотанатология — метод описания и анализа останков, сочетающий наблюдения за пространственным расположением костей и знания о том, как разлается человеческое тело. Он позволяет реконструировать, как обращались с телом после смерти и как проходило погребение.
Анализ показал: некоторые усопшие в долине Садо были захоронены с согнутыми до самой груди ногами. Такое расположение и натолкнуло ученых, что сначала труп высушивался и только после умершего хоронили.
Дело в том, что во время разложения кости обычно разъединяются в слабых суставах. Но у некоторых останков в долине Садо сочленения сохранились. По мнению археологов, это как раз и объясняется тем, что тело было захоронено уже будучи мумифицированным.
Иссушение позволяет сохранить некоторые суставные сочленения, а также сильно сгибать тело, потому что объем мягких тканей становится меньше, а диапазон движений увеличивается.
Археологи предположили, что в данном случае речь идет о естественном, но управляемом процессе мумификации. Вероятно, тела долго высушивали и перетягивали, например, веревкой, чтобы они приняли определенное положение.