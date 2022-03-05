https://ria.ru/20220305/moloko-1776824625.html
Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии
Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии - РИА Новости, 05.03.2022
Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии
Россельхознадзор разрешает 15 предприятиям Грузии поставлять молоко и молочную продукцию в Россию, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:30
2022-03-05T19:30
2022-03-05T19:30
экономика
грузия
азербайджан
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
продукты
молоко
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор разрешает 15 предприятиям Грузии поставлять молоко и молочную продукцию в Россию, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано."Россельхознадзор инициировал включение в Реестр предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставкой своей продукции на территорию стран-членов союза, одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье), 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)", - сказала Мелано.Она уточнила, что такое решение было принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.
https://ria.ru/20220305/yaytsa-1776822143.html
https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, азербайджан, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), продукты, молоко, россия
Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии
Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии