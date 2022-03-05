https://ria.ru/20220305/moloko-1776824625.html

Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии

Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии - РИА Новости, 05.03.2022

Россельхознадзор разрешил поставки молочной продукции из Грузии

Россельхознадзор разрешает 15 предприятиям Грузии поставлять молоко и молочную продукцию в Россию, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:30

2022-03-05T19:30

2022-03-05T19:30

экономика

грузия

азербайджан

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

продукты

молоко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9058a03938b3e81bb715804c3d2ce2ff.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор разрешает 15 предприятиям Грузии поставлять молоко и молочную продукцию в Россию, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано."Россельхознадзор инициировал включение в Реестр предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставкой своей продукции на территорию стран-членов союза, одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье), 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)", - сказала Мелано.Она уточнила, что такое решение было принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.

https://ria.ru/20220305/yaytsa-1776822143.html

https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html

грузия

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, грузия, азербайджан, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), продукты, молоко, россия