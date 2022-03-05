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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/miting-1776752768.html
В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России
В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России - РИА Новости, 05.03.2022
В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России
Более 500 человек в субботу утром вышли на митинг в поддержку России в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, сообщил РИА Новости Дидасьен... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:25
2022-03-05T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
цар
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БАНГИ, 5 мар - РИА Новости. Более 500 человек в субботу утром вышли на митинг в поддержку России в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, сообщил РИА Новости Дидасьен Коссиматчи, координатор движения "Галактика", организовавшего демонстрацию.По его словам, они хотели выразить солидарность с российским народом."Россия пришла на помощь ЦАР, когда на страну напали вооруженные бандиты. Сейчас, когда у России проблемы на границах, мы оказываем моральную поддержку этой дружественной ЦАР стране", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, цар
15:25 05.03.2022
 
В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России

В столице ЦАР Банги более 500 человек вышли на митинг в поддержку России

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Читать ria.ru в
БАНГИ, 5 мар - РИА Новости. Более 500 человек в субботу утром вышли на митинг в поддержку России в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, сообщил РИА Новости Дидасьен Коссиматчи, координатор движения "Галактика", организовавшего демонстрацию.
По его словам, они хотели выразить солидарность с российским народом.
Акция в Белграде в поддержку России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
"Россия пришла на помощь ЦАР, когда на страну напали вооруженные бандиты. Сейчас, когда у России проблемы на границах, мы оказываем моральную поддержку этой дружественной ЦАР стране", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияЦАР
 
 
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