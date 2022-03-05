https://ria.ru/20220305/miting-1776752768.html

В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России

В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России - РИА Новости, 05.03.2022

В ЦАР более 500 человек вышли на митинг в поддержку России

Более 500 человек в субботу утром вышли на митинг в поддержку России в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, сообщил РИА Новости Дидасьен... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:25

2022-03-05T15:25

2022-03-05T15:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

цар

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БАНГИ, 5 мар - РИА Новости. Более 500 человек в субботу утром вышли на митинг в поддержку России в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, сообщил РИА Новости Дидасьен Коссиматчи, координатор движения "Галактика", организовавшего демонстрацию.По его словам, они хотели выразить солидарность с российским народом."Россия пришла на помощь ЦАР, когда на страну напали вооруженные бандиты. Сейчас, когда у России проблемы на границах, мы оказываем моральную поддержку этой дружественной ЦАР стране", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html

https://ria.ru/20220303/plakaty-1776386250.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, цар