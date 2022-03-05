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ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:04
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 2 мины калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Согласно заявлению, обстрел произошел в 12.40.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/donbass-1776516997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
13:03 05.03.2022 (обновлено: 13:04 05.03.2022)
ВСУ обстреляли Докучаевск минами калибром 120 миллиметров, заявили в ДНР
В ДНР заявили об обстреле Докучаевска минами калибром 120 миллиметров со стороны ВСУ