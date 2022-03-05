https://ria.ru/20220305/mintrans-1776849906.html

Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний

Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний - РИА Новости, 05.03.2022

Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний

Минтранс подготовил проект постановления правительства, в котором предложил меры по нивелированию последствий санкций для гражданской авиации. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:53

2022-03-05T21:53

2022-03-05T23:59

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

авиация

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минтранс подготовил проект постановления правительства, в котором предложил меры по нивелированию последствий санкций для гражданской авиации.Как говорится в материалах на портале проектов нормативных правовых актов, документ в том числе должен помочь в "обеспечении эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории России и безопасности полетов".В частности, предлагается до сентября приостановить плановые и неплановые проверки организаций гражданской авиации, упростить и ускорить госрегистрацию прав на гражданские самолеты (с месяца до десяти дней), а также сократить сроки предоставления других госуслуг в сфере авиации.Кроме того, Минтранс хочет расширить круг организаций, которые могут заниматься техобслуживанием и ремонтом судов.Ведомство также предложило продлить на шесть месяцев сертификаты летной годности зарегистрированных в России иностранных самолетов, срок действия которых истек после 1 марта. В документе говорится, что следует признать актуальность действия навигационных баз данных ‎и программного обеспечения на воздушных судах, эксплуатируемых в России, на период с марта по сентябрь.Также проект допустил использование имеющейся эксплуатационно-технической и летно-эксплуатационной документации ‎на иностранные самолеты и компоненты в отсутствие поддержки со стороны разработчика и в случае непредоставления обновления.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.В субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за риска арестов и задержаний воздушных судов.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию. Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.

https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html

https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

россия

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), авиация, общество