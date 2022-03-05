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Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации
Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации - РИА Новости, 05.03.2022
Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации
Разработка истребителя-перехватчика под названием МиГ-41 станет амбициозным проектом, который даст старт новой главе в истории российской военной авиации. Об... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:26
2022-03-05T17:35
россия
миг-31
миг-41
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Разработка истребителя-перехватчика под названием МиГ-41 станет амбициозным проектом, который даст старт новой главе в истории российской военной авиации. Об этом написал военный эксперт портала Military Watch."Будущее МиГов в пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжелыми перехватчиками &lt;…&gt; Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — говорится в материале.По словам специалиста, о будущем самолете пока известно немного, однако уже доступная информация дает представление о его способностях. МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости. При этом машина сможет подниматься на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и уничтожать спутники.Возможно, перехватчик получит несколько модификаций в будущем, среди которых будут и специализированные: противоспутниковые, противоракетные и ударные.МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.
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россия, миг-31, миг-41
17:26 05.03.2022 (обновлено: 17:35 05.03.2022)
 
Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации

Military Watch: разработка МиГ-41 повлияет на будущее российской боевой авиации

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-перехватчик МиГ-31
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Разработка истребителя-перехватчика под названием МиГ-41 станет амбициозным проектом, который даст старт новой главе в истории российской военной авиации. Об этом написал военный эксперт портала Military Watch.
"Будущее МиГов в пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжелыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — говорится в материале.
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По словам специалиста, о будущем самолете пока известно немного, однако уже доступная информация дает представление о его способностях. МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости. При этом машина сможет подниматься на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и уничтожать спутники.
Возможно, перехватчик получит несколько модификаций в будущем, среди которых будут и специализированные: противоспутниковые, противоракетные и ударные.
МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.
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