https://ria.ru/20220305/mig-1776794473.html

Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации

Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации - РИА Новости, 05.03.2022

Military Watch назвал МиГ-41 будущим российской авиации

Разработка истребителя-перехватчика под названием МиГ-41 станет амбициозным проектом, который даст старт новой главе в истории российской военной авиации. Об... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:26

2022-03-05T17:26

2022-03-05T17:35

россия

миг-31

миг-41

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Разработка истребителя-перехватчика под названием МиГ-41 станет амбициозным проектом, который даст старт новой главе в истории российской военной авиации. Об этом написал военный эксперт портала Military Watch."Будущее МиГов в пилотируемой боевой авиации во многом связано с тяжелыми перехватчиками <…> Для МиГа это будет уникальный шанс для развития", — говорится в материале.По словам специалиста, о будущем самолете пока известно немного, однако уже доступная информация дает представление о его способностях. МиГ-41 будет летать на гиперзвуковой скорости. При этом машина сможет подниматься на достаточную высоту для того, чтобы перехватывать космические цели и уничтожать спутники.Возможно, перехватчик получит несколько модификаций в будущем, среди которых будут и специализированные: противоспутниковые, противоракетные и ударные.МиГ-41 — истребитель-перехватчик пятого поколения, который Россия разрабатывает в рамках программы ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). Самолет будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, технологии нового поколения, и сможет угрожать низкоорбитальным космическим аппаратам противника.

https://ria.ru/20211114/shutka-1759037173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/mig-1771849321.html

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, миг-31, миг-41