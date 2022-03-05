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МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине
МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине
Москва осуждает высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:19
2022-03-05T18:04
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
владимир путин
россия
украина
австрия
александер шалленберг
карл нехаммер
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва осуждает высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине, заявили в МИД РФ."Обратили внимание на сделанные в последние дни однобокие, возмутительные заявления австрийских официальных лиц о России применительно к ситуации на Украине. Самым решительным образом осуждаем подобного рода необоснованные высказывания и оценки", - говорится в сообщении.В МИД РФ напомнили, что федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер обвинил руководство России в одностороннем развязывании войны, в нарушении международного гуманитарного права и даже в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности.Кроме того, министр европейских и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил "абсурдные обвинения в адрес России в разрушении архитектуры общеевропейской безопасности и проведении атак, "сравнимых с военными преступлениями", на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры на Украине", подчеркнули в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир путин, россия, украина, австрия, александер шалленберг, карл нехаммер, донбасс
17:19 05.03.2022 (обновлено: 18:04 05.03.2022)
 
МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине

МИД: Москва осуждает высказывания Нехаммера и Шалленберга о ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва осуждает высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине, заявили в МИД РФ.
"Обратили внимание на сделанные в последние дни однобокие, возмутительные заявления австрийских официальных лиц о России применительно к ситуации на Украине. Самым решительным образом осуждаем подобного рода необоснованные высказывания и оценки", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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В МИД РФ напомнили, что федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер обвинил руководство России в одностороннем развязывании войны, в нарушении международного гуманитарного права и даже в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Кроме того, министр европейских и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил "абсурдные обвинения в адрес России в разрушении архитектуры общеевропейской безопасности и проведении атак, "сравнимых с военными преступлениями", на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры на Украине", подчеркнули в МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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