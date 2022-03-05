https://ria.ru/20220305/mid-1776791940.html

МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине

МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

МИД осудил высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине

Москва осуждает высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:19

2022-03-05T17:19

2022-03-05T18:04

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

владимир путин

россия

украина

австрия

александер шалленберг

карл нехаммер

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва осуждает высказывания австрийских политиков о ситуации на Украине, заявили в МИД РФ."Обратили внимание на сделанные в последние дни однобокие, возмутительные заявления австрийских официальных лиц о России применительно к ситуации на Украине. Самым решительным образом осуждаем подобного рода необоснованные высказывания и оценки", - говорится в сообщении.В МИД РФ напомнили, что федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер обвинил руководство России в одностороннем развязывании войны, в нарушении международного гуманитарного права и даже в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности.Кроме того, министр европейских и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил "абсурдные обвинения в адрес России в разрушении архитектуры общеевропейской безопасности и проведении атак, "сравнимых с военными преступлениями", на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры на Украине", подчеркнули в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776802162.html

https://ria.ru/20220305/rusofobiya-1776792978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир путин, россия, украина, австрия, александер шалленберг, карл нехаммер, донбасс