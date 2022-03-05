https://ria.ru/20220305/mariupol-1776796918.html

В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР

В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР

Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ)... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:34

2022-03-05T17:34

2022-03-05T17:43

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ПОСЕЛОК СОПИНО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ) поселке Сопино в районе Мариуполя, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий."Судя по тому, какие флаги были найдены - турецкий флаг, "Правого сектора"*, есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство"** запрещено в России) специалисты, которые занимались обучением бойцов "Правого сектора", - сказал РИА Новости боец подразделения ДНР.Корреспондент сфотографировал флаг - снимок позднее будет выложен в Telegram-канале РИА Новости.Кустарный цех располагался в одном из коттеджей. Там найдено большое количество взрывных устройств, а также электронных компонентов для БПЛА, с помощью которых бомбы сбрасывались, в том числе, на дома мирных жителей. Как рассказали бойцы ДНР, местные жители неоднократно фиксировали в поселке людей в военной форме, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски.По данным корреспондента РИА Новости, подобные цеха по производству кустарного оружия и взрывчатки обнаружены и в соседнем поселке - Бердянское. Судя по символике, на данных базах присутствовали неонацисты из так называемого подразделения "Медведи".* Экстремистская организация, запрещена в России** Террористическая организация, запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/narkotik-1776790522.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html

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донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь