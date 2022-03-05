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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776796918.html
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР
Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ)... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:34
2022-03-05T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донецкая народная республика
мариуполь
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ПОСЕЛОК СОПИНО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ) поселке Сопино в районе Мариуполя, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий."Судя по тому, какие флаги были найдены - турецкий флаг, "Правого сектора"*, есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство"** запрещено в России) специалисты, которые занимались обучением бойцов "Правого сектора", - сказал РИА Новости боец подразделения ДНР.Корреспондент сфотографировал флаг - снимок позднее будет выложен в Telegram-канале РИА Новости.Кустарный цех располагался в одном из коттеджей. Там найдено большое количество взрывных устройств, а также электронных компонентов для БПЛА, с помощью которых бомбы сбрасывались, в том числе, на дома мирных жителей. Как рассказали бойцы ДНР, местные жители неоднократно фиксировали в поселке людей в военной форме, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски.По данным корреспондента РИА Новости, подобные цеха по производству кустарного оружия и взрывчатки обнаружены и в соседнем поселке - Бердянское. Судя по символике, на данных базах присутствовали неонацисты из так называемого подразделения "Медведи".* Экстремистская организация, запрещена в России** Террористическая организация, запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/narkotik-1776790522.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
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украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь
17:34 05.03.2022 (обновлено: 17:43 05.03.2022)
 
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР

Армия ДНР: в Мариуполе в цеху по производству бомб для беспилотников нашли турецкий флаг

© РИА НовостиТурецкий флаг нашли под Мариуполем в цеху по производству бомб для беспилотников украинских националистов
Турецкий флаг нашли под Мариуполем в цеху по производству бомб для беспилотников украинских националистов
© РИА Новости
Турецкий флаг нашли под Мариуполем в цеху по производству бомб для беспилотников украинских националистов
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК СОПИНО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ) поселке Сопино в районе Мариуполя, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.
"Судя по тому, какие флаги были найдены - турецкий флаг, "Правого сектора"*, есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство"** запрещено в России) специалисты, которые занимались обучением бойцов "Правого сектора", - сказал РИА Новости боец подразделения ДНР.
Нарколаборатория украинских националистов под Мариуполем, обнаруженная силами ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков
Корреспондент сфотографировал флаг - снимок позднее будет выложен в Telegram-канале РИА Новости.
Кустарный цех располагался в одном из коттеджей. Там найдено большое количество взрывных устройств, а также электронных компонентов для БПЛА, с помощью которых бомбы сбрасывались, в том числе, на дома мирных жителей. Как рассказали бойцы ДНР, местные жители неоднократно фиксировали в поселке людей в военной форме, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски.
По данным корреспондента РИА Новости, подобные цеха по производству кустарного оружия и взрывчатки обнаружены и в соседнем поселке - Бердянское. Судя по символике, на данных базах присутствовали неонацисты из так называемого подразделения "Медведи".
* Экстремистская организация, запрещена в России
** Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
 
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