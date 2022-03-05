https://ria.ru/20220305/mariupol-1776796918.html
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР
Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ)... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:34
2022-03-05T17:34
2022-03-05T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
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ПОСЕЛОК СОПИНО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ) поселке Сопино в районе Мариуполя, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий."Судя по тому, какие флаги были найдены - турецкий флаг, "Правого сектора"*, есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство"** запрещено в России) специалисты, которые занимались обучением бойцов "Правого сектора", - сказал РИА Новости боец подразделения ДНР.Корреспондент сфотографировал флаг - снимок позднее будет выложен в Telegram-канале РИА Новости.Кустарный цех располагался в одном из коттеджей. Там найдено большое количество взрывных устройств, а также электронных компонентов для БПЛА, с помощью которых бомбы сбрасывались, в том числе, на дома мирных жителей. Как рассказали бойцы ДНР, местные жители неоднократно фиксировали в поселке людей в военной форме, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски.По данным корреспондента РИА Новости, подобные цеха по производству кустарного оружия и взрывчатки обнаружены и в соседнем поселке - Бердянское. Судя по символике, на данных базах присутствовали неонацисты из так называемого подразделения "Медведи".* Экстремистская организация, запрещена в России** Террористическая организация, запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/narkotik-1776790522.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь
17:34 05.03.2022 (обновлено: 17:43 05.03.2022)
В Мариуполе в цеху по производству бомб нашли турецкий флаг, заявили в ДНР
Армия ДНР: в Мариуполе в цеху по производству бомб для беспилотников нашли турецкий флаг
ПОСЕЛОК СОПИНО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Турецкий флаг длиной в несколько метров обнаружен в цеху по изготовлению кустарных бомб для беспилотников в освобожденном от "Правого сектора"* (запрещен в РФ) поселке Сопино в районе Мариуполя, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.
"Судя по тому, какие флаги были найдены - турецкий флаг, "Правого сектора"*, есть предположения, что это были добровольцы из Турции. Возможно, в предыдущем это игиловские ("Исламское государство"** запрещено в России) специалисты, которые занимались обучением бойцов "Правого сектора", - сказал РИА Новости боец подразделения ДНР.
Корреспондент сфотографировал флаг - снимок позднее будет выложен в Telegram-канале РИА Новости.
Кустарный цех располагался в одном из коттеджей. Там найдено большое количество взрывных устройств, а также электронных компонентов для БПЛА, с помощью которых бомбы сбрасывались, в том числе, на дома мирных жителей. Как рассказали бойцы ДНР, местные жители неоднократно фиксировали в поселке людей в военной форме, которые не говорили ни по-украински, ни по-русски.
По данным корреспондента РИА Новости, подобные цеха по производству кустарного оружия и взрывчатки обнаружены и в соседнем поселке - Бердянское. Судя по символике, на данных базах присутствовали неонацисты из так называемого подразделения "Медведи".
* Экстремистская организация, запрещена в России
** Террористическая организация, запрещена в России