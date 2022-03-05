https://ria.ru/20220305/mariupol-1776790974.html

Житель Мариуполя сообщил, что город сильно разрушен

Житель Мариуполя сообщил, что город сильно разрушен - РИА Новости, 05.03.2022

Житель Мариуполя сообщил, что город сильно разрушен

Город Мариуполь, из которого украинские националисты не выпускают мирное население, очень сильно разрушен, сообщил РИА Новости местный житель. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:16

2022-03-05T17:16

2022-03-05T21:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

мариуполь

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ТАЛАКОВКА (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Город Мариуполь, из которого украинские националисты не выпускают мирное население, очень сильно разрушен, сообщил РИА Новости местный житель."Я больше чем уверен, что половины Мариуполя уже нет. Когда два дня назад оттуда мы уходили, уже четвертой части Мариуполя не было. То есть каждый четвертый дом был или вот с такой дырой в стене, или без крыши, или без стекол. Вот у меня полдома взорвалось, а полдома вылетели стекла, покорежило стены, потолок", - сказал собеседник агентства.По его словам, покидая город, они видели такие разрушения на протяжении полутора километров. "Выбитые стекла, горящие квартиры. И вот два дня, которые мы наблюдали Мариуполь сверху, над ним постоянно было зарево, город горел. Там от Мариуполя уже ничего не осталось", - добавил очевидец.В пятницу другой житель Мариуполя, сумевший спастись из окруженного города с супругой и несовершеннолетней дочерью, сказал РИА Новости, что украинские военные обстреливали жилой сектор из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию.В субботу Россия открыла гуманитарный коридор для выхода жителей из Мариуполя, но украинские националисты не выпускают людей, сообщило Минобороны РФ. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, боевики украинского националистического подразделения "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776780294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/mariupol-1776776979.html

https://ria.ru/20220305/kharkov-1776766359.html

луганская народная республика

россия

мариуполь

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"У меня полдома взорвалось" – беженец из Мариуполя о разрушениях в городе "Каждый четвертый дом был или вот с такой дырой в стене, или без крыши, или без стекол. Вот у меня полдома взорвалось, а полдома вылетели стекла, покорежило стены, потолок" - рассказывает РИА Новости очевидец из Мариуполя 2022-03-05T17:16 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь