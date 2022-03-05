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https://ria.ru/20220305/mariupol-1776765123.html
Из Мариуполя не выпускают людей, заявил Путин
Из Мариуполя не выпускают людей, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Из Мариуполя не выпускают людей, заявил Путин
Россия тут же отреагировала на звонок из Киева военным по Мариуполю, открыла гуманитарный коридор, но украинская сторона не выпускают людей, заявил президент РФ РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:08
2022-03-05T16:24
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Россия тут же отреагировала на звонок из Киева военным по Мариуполю, открыла гуманитарный коридор, но украинская сторона не выпускают людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот в Мариуполе, вот это происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем: позвонили из правительства (Украины), из Киева, вышли на наших военнослужащих - предоставьте коридор для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Смотрели, что происходит: не выпускают никого! Прикрываются, как живым щитом. Кто это? Конечно, неонацисты", - сказал Путин, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, а в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь
16:08 05.03.2022 (обновлено: 16:24 05.03.2022)
 
Из Мариуполя не выпускают людей, заявил Путин

Путин: Россия открыла гуманитарный коридор, но из Мариуполя не выпускают людей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Россия тут же отреагировала на звонок из Киева военным по Мариуполю, открыла гуманитарный коридор, но украинская сторона не выпускают людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот в Мариуполе, вот это происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем: позвонили из правительства (Украины), из Киева, вышли на наших военнослужащих - предоставьте коридор для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Смотрели, что происходит: не выпускают никого! Прикрываются, как живым щитом. Кто это? Конечно, неонацисты", - сказал Путин, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, а в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Дым над Мариуполем, 5 марта 2022
Вчера, 14:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
 
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