16:08 05.03.2022 (обновлено: 16:24 05.03.2022)
Из Мариуполя не выпускают людей, заявил Путин
Путин: Россия открыла гуманитарный коридор, но из Мариуполя не выпускают людей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Россия тут же отреагировала на звонок из Киева военным по Мариуполю, открыла гуманитарный коридор, но украинская сторона не выпускают людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот в Мариуполе, вот это происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем: позвонили из правительства (Украины), из Киева, вышли на наших военнослужащих - предоставьте коридор для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Смотрели, что происходит: не выпускают никого! Прикрываются, как живым щитом. Кто это? Конечно, неонацисты", - сказал Путин, проводя встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, а в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.