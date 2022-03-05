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Из Мариуполя по гумкоридору смогли вырваться 17 человек, заявил Басурин
Из Мариуполя по гумкоридору смогли вырваться 17 человек, заявил Басурин - РИА Новости, 05.03.2022
Из Мариуполя по гумкоридору смогли вырваться 17 человек, заявил Басурин
Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:29
2022-03-05T15:38
в мире
мариуполь
эдуард басурин
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… отчаявшись, люди, спасая жизнь ребенку, они и жертвуют этим ребенком. Это страшно", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776713807.html
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в мире, мариуполь, эдуард басурин
15:29 05.03.2022 (обновлено: 15:38 05.03.2022)
 
Из Мариуполя по гумкоридору смогли вырваться 17 человек, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: из Мариуполя по гумкоридору смогли вырваться 17 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… отчаявшись, люди, спасая жизнь ребенку, они и жертвуют этим ребенком. Это страшно", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".
Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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В миреМариупольЭдуард Басурин
 
 
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