https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.03.2022
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:54
2022-03-05T14:54
2022-03-05T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ТАЛАКОВКА, 5 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались около 13:00 мск.Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 мск.Спустя некоторое время после этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики нацбатальона "Азов" подорвали дом в Мариуполе по адресу бульвар Меотиды, 15/20. По его словам, под завалами оказались до 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Здание находится в восточной части города.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776735507.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:54 05.03.2022 (обновлено: 17:14 05.03.2022)
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов, видны столбы черного дыма