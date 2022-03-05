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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.03.2022
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:54
2022-03-05T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ТАЛАКОВКА, 5 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались около 13:00 мск.Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 мск.Спустя некоторое время после этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики нацбатальона "Азов" подорвали дом в Мариуполе по адресу бульвар Меотиды, 15/20. По его словам, под завалами оказались до 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Здание находится в восточной части города.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776735507.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
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мариуполь, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:54 05.03.2022 (обновлено: 17:14 05.03.2022)
 
В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов

В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов, видны столбы черного дыма

© РИА НовостиДым над Мариуполем, 5 марта 2022
Дым над Мариуполем, 5 марта 2022
© РИА Новости
Дым над Мариуполем, 5 марта 2022
Читать ria.ru в
ТАЛАКОВКА, 5 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы раздались около 13:00 мск.
Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 мск.
Спустя некоторое время после этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики нацбатальона "Азов" подорвали дом в Мариуполе по адресу бульвар Меотиды, 15/20. По его словам, под завалами оказались до 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Здание находится в восточной части города.
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На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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