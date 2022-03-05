https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html

В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов

В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 05.03.2022

В районе Мариуполя прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:54

2022-03-05T14:54

2022-03-05T17:14

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

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ТАЛАКОВКА, 5 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались около 13:00 мск.Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00 мск.Спустя некоторое время после этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики нацбатальона "Азов" подорвали дом в Мариуполе по адресу бульвар Меотиды, 15/20. По его словам, под завалами оказались до 200 человек, большинство из них — женщины и дети. Здание находится в восточной части города.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776735507.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр