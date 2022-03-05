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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения - РИА Новости, 05.03.2022
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:52
2022-03-05T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Эвакуация мирного населения переносится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мариупольским горсоветом.Власти Мариуполя утверждают, что идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. По словам горсовета, дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
мариуполь
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в мире, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
13:52 05.03.2022 (обновлено: 14:00 05.03.2022)
 
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения

Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация населения переносится

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
"Эвакуация мирного населения переносится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мариупольским горсоветом.
Власти Мариуполя утверждают, что идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. По словам горсовета, дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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