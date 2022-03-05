https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html

Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения

Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения - РИА Новости, 05.03.2022

Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения

Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:52

2022-03-05T13:52

2022-03-05T14:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Эвакуация мирного населения переносится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мариупольским горсоветом.Власти Мариуполя утверждают, что идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. По словам горсовета, дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика