https://ria.ru/20220305/mariupol-1776722194.html
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения - РИА Новости, 05.03.2022
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:52
2022-03-05T13:52
2022-03-05T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Эвакуация мирного населения переносится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мариупольским горсоветом.Власти Мариуполя утверждают, что идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. По словам горсовета, дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
13:52 05.03.2022 (обновлено: 14:00 05.03.2022)
Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации населения
Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация населения переносится